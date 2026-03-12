Ричмонд
Около 80 семей на Камчатке получат квартиры взамен повреждённых землетрясениями

Жильцы домов, наиболее пострадавших от землетрясений летом 2025 года на Камчатке, переедут в новый жилой комплекс (ЖК) «Электрон». Всего для расселения в рамках программы будет выделено около 80 квартир.

Информация об этом появилась на сайте правительства Камчатского края.

«Мы утвердили и согласовали с Минстроем России перечень из 12 домов, которые вошли в новую программу расселения из жилья, наиболее пострадавшего от землетрясений в прошлом году. Уже проведена приоритизация — определены те семьи, для которых пострадавшее жилье является единственным», — отметил губернатор Владимир Солодов.

30 июля в районе Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8. Глава региона назвал землетрясение сильнейшим за весь период.

Осенью заместитель директора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН Рубен Татевосян в беседе с RT отметил, что афтершоки на Камчатке могут продолжаться год.

