Около 80 семей на Камчатке получат квартиры взамен повреждённых землетрясениями

«Мы утвердили и согласовали с Минстроем России перечень из 12 домов, которые вошли в новую программу расселения из жилья, наиболее пострадавшего от землетрясений в прошлом году. Уже проведена приоритизация — определены те семьи, для которых пострадавшее жилье является единственным», — отметил губернатор Владимир Солодов.