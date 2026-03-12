Shafaq News: пожар на атакованных у берегов Ирака танкерах потушен

КАИР, 12 марта. /ТАСС/. Пожар на двух нефтяных танкерах, атакованных около южных берегов Ирака, потушен. Об этом сообщил портал Shafaq News.
По информации его источников, сейчас спасатели ведут поиск пострадавших и погибших членов экипажа. Поисково-спасательные работы охватывают не только сами танкеры, но и акваторию вокруг них.
Ранее глава пресс-центра иракской службы безопасности генерал Саад Маан объявил, что иракским спасателям удалось эвакуировать с горевших танкеров 38 моряков, 1 из них погиб.
Два нефтяных танкера Safesea Vishnu и Zefryros, шедшие под флагами Маршалловых Островов и Мальты соответственно, подверглись атаке заминированных катеров недалеко от иракского порта Умм-Каср в ночь на 12 марта. В результате столкновения с катерами на танкерах вспыхнул пожар.
Официальной информации о принадлежности кораблей нет, однако иракская госкомпания по маркетингу нефти (SOMO) сообщила, что зафрахтовала пострадавший танкер под флагом Маршалловых Островов. Пока никто не взял на себя ответственность за этот инцидент.