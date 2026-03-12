Shafaq News: пожар на атакованных у берегов Ирака танкерах потушен

Официальной информации о принадлежности кораблей нет, однако иракская госкомпания по маркетингу нефти (SOMO) сообщила, что зафрахтовала пострадавший танкер под флагом Маршалловых Островов. Пока никто не взял на себя ответственность за этот инцидент.