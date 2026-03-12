Не боится Вашингтона: премьер Испании Санчес резко выступил против США

Премьер-министр Испании Педро Санчес критикует действия США на Ближнем Востоке, так как у Мадрида нет сильной политической и экономической зависимости от Вашингтона в отличие от других европейских стран. Об этом aif.ru заявил политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Напомним, Санчес запретил США использовать для атак на Иран американские базы, расположенные на территории Испании. Он также назвал действия Вашингтона на Ближнем Востоке «вредными для мира и противоречащими ценностям» Мадрида.
Кроме того, 11 марта правительство Испании отозвало посла страны в Израиле Ану Марию Саломон Перес.
«В Европе терпят Трампа и ожидают прихода условно “нового Байдена”. Кто-то подстраивается под него с надеждой, что через три года Трамп уйдет… Многие европейские страны, в отличие от Испании, более интегрированы в американскую систему. Например, в Германии самая большая сеть американских баз в Европе, Великобритания связана с США особыми отношениями, Франция чуть ли не одним из главных союзников Америки себя позиционирует, хотя американцы постоянно вытирают об них ноги», — отметил Блохин.
Политолог подчеркнул, что у Испании нет «сильной смычки» с США, нет сильной политической и экономической взаимозависимости.
«То есть, они себя так ведут, потому что им нечего терять особо. Общий настрой в Европе все равно антитрамповский», — добавил собеседник aif.ru.