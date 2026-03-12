Не боится Вашингтона: премьер Испании Санчес резко выступил против США

«В Европе терпят Трампа и ожидают прихода условно “нового Байдена”. Кто-то подстраивается под него с надеждой, что через три года Трамп уйдет… Многие европейские страны, в отличие от Испании, более интегрированы в американскую систему. Например, в Германии самая большая сеть американских баз в Европе, Великобритания связана с США особыми отношениями, Франция чуть ли не одним из главных союзников Америки себя позиционирует, хотя американцы постоянно вытирают об них ноги», — отметил Блохин.