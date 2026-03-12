В ООН отреагировали на удар по школе для девочек в Иране

Удар по школе для девочек в Иране вызывает серьезную озабоченность по поводу соблюдения норм международного гуманитарного права при ведении боевых действий, заявил официальный представитель управления верховного комиссара Организации Объединённых Наций по правам человека Тамин аль-Китан.
«Эти принципы требуют от атакующей стороны принятия всех возможных мер для предотвращения или, по крайней мере, минимизации случайных жертв среди гражданского населения, в том числе путём выбора типа оружия и времени атаки», — сказал чиновник ООН, которого цитирует РИА Новости.
Напомним, школа для девочек в иранском Минабе подверглась удару 28 февраля в начале военной операции США и Израиля. В результате попадания ракеты погиб 171 человек.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что ответственность за этот удар несут США. В статье утверждалось, что здание было атаковано по ошибке, поскольку координаты для поражения цели якобы рассчитывались с использованием устаревших данных.
6 марта в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что иранские военные нанесли удары по объектам США и Израиля, чтобы отомстить за погибших при атаке на школу. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что если Соединённые Штаты действительно ударили по иранской школе, то они «не стоят того, чтобы за них воевать».