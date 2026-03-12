В ООН прокомментировали удар по иранской школе

Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин аль-Китан заявил РИА Новости, что удар по школе в Иране нарушает принцип минимизации жертв среди гражданских.
Он подчеркнул, что атакующая сторона обязана принимать все возможные меры для защиты мирного населения, включая выбор оружия и времени атаки.
Удар по школе для девочек «Шаджаре Тайебе» в Минабе произошёл 28 февраля, в первый день конфликта на Ближнем Востоке. По данным главы МИД Ирана, погибли не менее 171 школьницы и 14 сотрудников школы.
The New York Times со ссылкой на экспертов и американских чиновников сообщила, что удар был нанесён ракетой Tomahawk, состоящей на вооружении США, и что ответственность за него несут Соединённые Штаты.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить мощности электрогенерации Ирана за один час, выразив надежду, что этого не потребуется.
