Слуцкий: удар по иранской школе для девочек не забудут и через столетия

Лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью RT назвал удар по начальной школе для девочек в Иране тягчайшим преступлением. По его словам, эту атаку не забудут и через столетия.

«Это дети. Это будущее мамы и учительницы. И это тягчайшее преступление. Пройдут столетия, а это преступление люди будут помнить», — сказал парламентарий.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на предварительные данные расследования писала, что Соединённые Штаты ответственны за удар по начальной школе для девочек в иранском Минабе.

Также издание сообщало, что обломки ракеты, которой ударили по школе, имеют маркировку боеприпасов США.

Американский президент Дональд Трамп между тем утверждает, что ему неизвестно о результатах предварительного расследования об ударе по начальной школе.

Начальная школа для девочек, расположенная в Минабе (провинция Хормозган), по имеющимся данным, 28 февраля подверглась ракетному удару со стороны Израиля и США.

