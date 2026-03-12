Слуцкий: удар по иранской школе для девочек не забудут и через столетия

Лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью RT назвал удар по начальной школе для девочек в Иране тягчайшим преступлением. По его словам, эту атаку не забудут и через столетия.
«Это дети. Это будущее мамы и учительницы. И это тягчайшее преступление. Пройдут столетия, а это преступление люди будут помнить», — сказал парламентарий.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на предварительные данные расследования писала, что Соединённые Штаты ответственны за удар по начальной школе для девочек в иранском Минабе.
Также издание сообщало, что обломки ракеты, которой ударили по школе, имеют маркировку боеприпасов США.
Американский президент Дональд Трамп между тем утверждает, что ему неизвестно о результатах предварительного расследования об ударе по начальной школе.
Начальная школа для девочек, расположенная в Минабе (провинция Хормозган), по имеющимся данным, 28 февраля подверглась ракетному удару со стороны Израиля и США.