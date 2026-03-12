Глава Rheinmetall Паппергер заявил о дефиците боеприпасов в Европе

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил о критическом дефиците боеприпасов и высоком спросе на бронетехнику в Европе.
В интервью Neue Zürcher Zeitung он отметил, что почти ни у одной европейской страны нет достаточных запасов снарядов — в случае чрезвычайной ситуации они будут исчерпаны за несколько дней.
До 2022 года Rheinmetall производил около 70 тысяч артиллерийских боеприпасов в год, а к 2030 году планирует выйти на уровень 1,5 миллиона, что превысит объёмы производства США. Паппергер также подчеркнул высокий спрос на бронетехнику: по его словам, страны НАТО стремятся сохранять мобильность войск, а для защиты от дронов и управляемого оружия необходима именно бронетехника.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский обеспокоен возможной нехваткой ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot, поскольку они активно используются американскими военными на Ближнем Востоке.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.