Глава Rheinmetall Паппергер заявил о дефиците боеприпасов в Европе

До 2022 года Rheinmetall производил около 70 тысяч артиллерийских боеприпасов в год, а к 2030 году планирует выйти на уровень 1,5 миллиона, что превысит объёмы производства США. Паппергер также подчеркнул высокий спрос на бронетехнику: по его словам, страны НАТО стремятся сохранять мобильность войск, а для защиты от дронов и управляемого оружия необходима именно бронетехника.