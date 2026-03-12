Ричмонд
Mehr: промышленный район у Тегерана подвергся массированной бомбардировке

Информации об ущербе или пострадавших нет.

РАБАТ, 12 марта. /ТАСС/. Промышленная зона Рабат-Керим, расположенная в пригороде столицы Ирана, была атакована с воздуха. Об этом сообщило агентство Mehr.

По его данным, «новая массированная бомбардировка промышленной зоны Рабат-Керим к югу от столицы страны была осуществлена США и Израилем». О возможном причиненном материальном ущербе или пострадавших в результате атаки сведений нет.

