Mehr: промышленный район у Тегерана подвергся массированной бомбардировке

РАБАТ, 12 марта. /ТАСС/. Промышленная зона Рабат-Керим, расположенная в пригороде столицы Ирана, была атакована с воздуха. Об этом сообщило агентство Mehr.
По его данным, «новая массированная бомбардировка промышленной зоны Рабат-Керим к югу от столицы страны была осуществлена США и Израилем». О возможном причиненном материальном ущербе или пострадавших в результате атаки сведений нет.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше