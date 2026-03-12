Россиянам объяснили, каким должен быть идеальный завтрак

Вопрос о том, каким должен быть идеальный завтрак, волнует многих, однако нет единого мнения о том, что именно следует есть утром и насколько обязателен сам этот приём пищи, разъяснила в беседе с RT врач — эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
«Диетологи оперируют общими принципами рационального питания, но следовать им или корректировать под собственные привычки — личный выбор каждого, основанный на самочувствии и образе жизни. Оптимальным считается трёх-четырёхразовое питание с интервалами около четырёх-пяти часов без дополнительных перекусов», — посоветовала эксперт.
При этом, как объяснила собеседница RT, суточную калорийность специалисты советуют распределять таким образом, чтобы при четырёхразовом питании на завтрак приходилось примерно 25% энергии, на второй завтрак — 20%, обед — около 35%, а ужин — оставшиеся 20%.
«А при трёхразовом — 25—30% на завтрак, 35—40% — на обед и 20—25% — на ужин. Такой баланс помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, так как его перепады вызывают резкое чувство голода», — рассказала Кашух.
По её мнению, особое значение завтрак приобретает для людей, контролирующих вес.
«Пропуск утреннего приёма пищи или замена его лёгким бутербродом с кофе приводит к тому, что к обеду чувство голода становится чрезмерным. Если же и обед по каким-то причинам оказывается неполноценным, к вечеру голод достигает пика, что часто провоцирует переедание перед сном. Таким образом, главное правило хорошего завтрака — он вообще должен состояться», — подчеркнула собеседница RT.
Что касается конкретного меню на завтрак, то оно строится по принципу «гарвардской тарелки», напомнила гастроэнтеролог.
«Кто-то привык к кашам, кто-то не мыслит утра без яичницы, а для кого-то достаточно тоста и стакана сока. С точки зрения рационального подхода любой приём пищи должен быть сбалансирован и содержать достаточное количество белков, сложных углеводов и полезных жиров. Подходящими вариантами считаются каши из цельных злаков, омлеты, сыр, творог», — посоветовала специалист.
Отмечается, что отдельного внимания заслуживает ограничение сахара и соли, причём начинать следить за их количеством стоит уже с утра.
«Вредная еда, если она присутствует в рационе, по калорийности не должна превышать 10—15% от суточной нормы. И если возникает желание побаловать себя сладостями, выпечкой или чипсами, лучше делать это именно в первой половине дня», — добавила она.
Таким образом, по словам Кашух, идеальный завтрак — это не определённый набор продуктов или блюд, а осознанный и сбалансированный приём пищи, который вписывается в общий ритм жизни и помогает контролировать аппетит в течение всего дня.
«Последние исследования показывают, что отсутствие завтрака в рационе может привести к набору веса», — заключила эксперт.
