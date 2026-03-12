Россиянам объяснили, каким должен быть идеальный завтрак

«Пропуск утреннего приёма пищи или замена его лёгким бутербродом с кофе приводит к тому, что к обеду чувство голода становится чрезмерным. Если же и обед по каким-то причинам оказывается неполноценным, к вечеру голод достигает пика, что часто провоцирует переедание перед сном. Таким образом, главное правило хорошего завтрака — он вообще должен состояться», — подчеркнула собеседница RT.