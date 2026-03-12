В МЭР рассказали, когда возобновят продажу туров на Ближний Восток

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Ограничения на продажу туров на Ближний Восток будут сниматься после нормализации ситуации в регионе, сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
МИД РФ 3 марта настоятельно рекомендовал россиянам до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки с авиасообщением и работой аэропортов воздержаться от туристических поездок в ряд стран региона. Минэкономразвития России после заявления МИД рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию.
«Ограничения на продажу туров будут сниматься после того, как будет нормализирована и стабилизирована ситуация на Ближнем Востоке», — сказал Кондратьев.