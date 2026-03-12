В МЭР рассказали, когда возобновят продажу туров на Ближний Восток

Узнать больше по теме

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир

Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.