Операторы БПЛА скорректировали авиаудар по мосту в Запорожской области

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Операторы БПЛА «Орлан-10» скорректировали авиаудар по мосту в Запорожской области, который использовался в интересах ВСУ, соответствующие кадры показало Министерство обороны России.
На видео военнослужащие ВС РФ собирают взлетную установку для беспилотника, также подготавливают «Орлан-10» к боевому вылету. На кадрах видно, что дроноводы управляют БПЛА через ноутбуки и джойстик, корректируют его полет. Опубликованное Минобороны РФ видео заканчивается демонстрацией успешного авиационного удара по мосту, использовавшемуся в интересах ВСУ в Запорожской области.
«Расчёты разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) “Орлан-10” отдельного батальона беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ круглосуточно ведут воздушную разведку противника вблизи города Запорожье», — подчеркнули в Минобороны России.