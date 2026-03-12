Мирошник: В рядах ВСУ находятся до пяти тысяч наёмников из Латинской Америки

Ранее сообщалось, что возвращающиеся с Украины наёмники могут создать угрозу безопасности в Латинской Америке. Такое мнение высказал аналитик и офицер запаса Робинсон Фариназу. Он полагает, что их боевой опыт может заинтересовать местные преступные группировки. Эксперт отметил, что многие государства региона пока не готовы к такому развитию событий. По его словам, эти бойцы могут принести с собой новые методы ведения боевых действий, включая использование современных технологий.