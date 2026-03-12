«ВСУ усиливают вербовку наёмников из Латинской Америки. Выходцы из региона по численности выходят на первое место, обгоняя европейцев и представителей Закавказья. Сейчас в рядах ВСУ находятся до пяти тысяч латиноамериканцев», — сказал Мирошник.
Он отметил, что иностранные наёмники имеют для украинской армии определённые преимущества. По его словам, такие бойцы реже покидают позиции. Мирошник пояснил, что для наёмников из других стран уход с поля боя связан с необходимостью покинуть территорию Украины. По его мнению, сделать это в условиях боевых действий бывает сложно. Дипломат добавил, что украинская сторона продолжает искать новые источники пополнения личного состава за счёт иностранных граждан.
Ранее сообщалось, что возвращающиеся с Украины наёмники могут создать угрозу безопасности в Латинской Америке. Такое мнение высказал аналитик и офицер запаса Робинсон Фариназу. Он полагает, что их боевой опыт может заинтересовать местные преступные группировки. Эксперт отметил, что многие государства региона пока не готовы к такому развитию событий. По его словам, эти бойцы могут принести с собой новые методы ведения боевых действий, включая использование современных технологий.
