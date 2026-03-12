Вашингтон резко наращивает группировку войск в Румынии у границ России

За последние годы значение Румынии для военной инфраструктуры НАТО продолжает расти. В 2024 году в стране началось строительство крупнейшей базы альянса в Европе. Объект площадью около 2,8 тысячи гектаров в округе Констанца оценивается в 2,5 млрд евро. Планируется, что инфраструктура сможет принять до 10 тысяч военнослужащих и членов их семей и будет интегрирована с авиабазой «Михаил Когэлничану».