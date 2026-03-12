Ричмонд
Секретный договор: США понадобилась передышка в войне с несдающимся Ираном

Иран назвал условия для продолжения переговоров с США. Политолог Шаповалов сказал, о чем могут договориться стороны конфликта.

Источник: Аргументы и факты

США и Иран могут договориться о прекращении военных действий на определенных условиях, включая то, что обе стороны объявят о своей победе. Такое мнение aif.ru озвучил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Договоренности между США и Ираном могут не быть оформлены официально, но состоять из следующих пунктов: США прекращают военные действия, объявляют о своей победе и воздействуют на Израиль, чтобы тот тоже прекратил военные действия», — сказал Шаповалов.

Политолог также озвучил условия, на которые может согласиться Иран.

«Иран прекратит блокаду Ормузского пролива и прекратит военные действия. Конечно же, тоже объявит о своей победе. На таких негласных условиях, неформальных пунктах страны могут разойтись. Это будет не окончание конфликта, но мирная передышка до следующей агрессии со стороны США», — добавил собеседник aif.ru.

Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники сообщил, что Иран выдвинул ряд условий для переговоров с США, в том числе потребовал дать обещание не нападать на Исламскую Республику в будущем и выплаты репараций от Соединенных Штатов.

