Секретный договор: США понадобилась передышка в войне с несдающимся Ираном

«Договоренности между США и Ираном могут не быть оформлены официально, но состоять из следующих пунктов: США прекращают военные действия, объявляют о своей победе и воздействуют на Израиль, чтобы тот тоже прекратил военные действия», — сказал Шаповалов.
Политолог также озвучил условия, на которые может согласиться Иран.
«Иран прекратит блокаду Ормузского пролива и прекратит военные действия. Конечно же, тоже объявит о своей победе. На таких негласных условиях, неформальных пунктах страны могут разойтись. Это будет не окончание конфликта, но мирная передышка до следующей агрессии со стороны США», — добавил собеседник aif.ru.
Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники сообщил, что Иран выдвинул ряд условий для переговоров с США, в том числе потребовал дать обещание не нападать на Исламскую Республику в будущем и выплаты репараций от Соединенных Штатов.