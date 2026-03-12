Мирошник заявил, что дроны ВСУ ведут прицельную охоту на мирное население

Как отметил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, десятки людей в больницах рассказали ему, как после срабатывания системы оповещения они останавливали машину, выбегали и пытались убежать куда-то в лес, так как дрон не бьёт по машине.