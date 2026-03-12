Мирошник заявил, что дроны ВСУ ведут прицельную охоту на мирное население

Украинские дроны в Белгородской области ведут прицельную охоту на мирное население.
Как отметил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, десятки людей в больницах рассказали ему, как после срабатывания системы оповещения они останавливали машину, выбегали и пытались убежать куда-то в лес, так как дрон не бьёт по машине.
«Дрон догоняет гражданское население. Дрон летит вслед за взрослой женщиной, за мужчиной, за ребёнком, за семьёй, стремясь нанести удар непосредственно по гражданскому человеку, который не представляет никакой опасности с военной точки зрения», — подчеркнул дипломат.
Также Мирошник заявил, что Киеву плевать на международное право при атаках на территорию России.
Ранее одна из жительниц Белгородской области, получившая ранение, рассказала о случе, когда оператор дрона ВСУ дразнил бабушку с козой в деревне Алисовка.