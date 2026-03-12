КСИР показал подземный флот катеров и морских дронов после угроз США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) опубликовал видеозапись подземных баз с ударными катерами, морскими дронами и минным вооружением. Кадры появились на фоне заявлений президента США о возможном уничтожении иранского флота.
На видеозаписи продолжительностью около полутора минут показаны длинные тоннели, заполненные легкими быстроходными катерами. Каждый из них оснащен пулеметной установкой и двумя противокорабельными ракетами.
В других подземных коридорах размещены десятки морских беспилотников-камикадзе. Аппараты находятся на прицепах, предназначенных для оперативного спуска на воду. В отдельных тоннелях также показаны ряды морских мин.
Этот так называемый «москитный флот» находится под управлением КСИР — отдельной структуры вооруженных сил Ирана. Подразделения корпуса регулярно отрабатывают тактику атак морских целей с использованием групп быстроходных катеров, беспилотников и крылатых ракет.
Подобные удары представляют сложную задачу для систем противодействия. Небольшие скоростные цели способны маневрировать и атаковать большими группами, что усложняет их перехват традиционными средствами противокорабельной обороны.
Одновременно Иран продолжает демонстрировать способность воздействовать на судоходство в Ормузском проливе. По данным иранской стороны, 11 марта в течение трех часов были атакованы три судна, вошедшие в объявленную запретной зону. Удары наносились противокорабельными ракетами берегового базирования и морскими беспилотниками. Экипажи не пострадали.
Публикация видеозаписи подземных арсеналов стала частью демонстрации возможностей Тегерана по длительной блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута мировой торговли нефтью.
Ограничение судоходства в этом районе уже отразилось на энергетических рынках. Сообщается о росте цен на топливо в Европе и США. Германия и Япония начали использовать стратегические запасы нефти.
