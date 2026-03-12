КСИР показал подземный флот катеров и морских дронов после угроз США

Одновременно Иран продолжает демонстрировать способность воздействовать на судоходство в Ормузском проливе. По данным иранской стороны, 11 марта в течение трех часов были атакованы три судна, вошедшие в объявленную запретной зону. Удары наносились противокорабельными ракетами берегового базирования и морскими беспилотниками. Экипажи не пострадали.