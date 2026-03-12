Ричмонд
Профессор Миршаймер: Иран намерен повысить ставки в конфликте с США

Миршаймер заявил, что Иран занимает сильную позицию в конфликте с США и Израилем.

Источник: Аргументы и факты

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Иран обладает значительными возможностями для нанесения ударов по важным объектам США и Израиля, что, по его мнению, усиливает позиции Тегерана в текущем противостоянии.

По словам Миршаймера, если атакам начнет подвергаться ключевая инфраструктура Ирана, Тегеран, вероятно, ответит аналогичными действиями против стратегически важных объектов в странах Персидского залива и в Израиле. Он подчеркнул, что регион предоставляет Ирану множество потенциальных целей, что делает возможными удары по уязвимым экономическим и стратегическим объектам.

Эксперт также считает, что Тегеран согласится на дипломатическое урегулирование лишь при выгодных для себя условиях. По его мнению, иранские власти заинтересованы в получении конкретных результатов переговоров, таких как отмена санкций или другие компенсационные меры, и будут занимать жесткую позицию, рассчитывая, что со временем США могут стать более заинтересованными в достижении соглашения.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон способен нанести серьезный удар по энергетической инфраструктуре Ирана в случае дальнейшей эскалации конфликта.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
