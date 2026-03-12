Профессор Миршаймер: Иран намерен повысить ставки в конфликте с США

По словам Миршаймера, если атакам начнет подвергаться ключевая инфраструктура Ирана, Тегеран, вероятно, ответит аналогичными действиями против стратегически важных объектов в странах Персидского залива и в Израиле. Он подчеркнул, что регион предоставляет Ирану множество потенциальных целей, что делает возможными удары по уязвимым экономическим и стратегическим объектам.
Эксперт также считает, что Тегеран согласится на дипломатическое урегулирование лишь при выгодных для себя условиях. По его мнению, иранские власти заинтересованы в получении конкретных результатов переговоров, таких как отмена санкций или другие компенсационные меры, и будут занимать жесткую позицию, рассчитывая, что со временем США могут стать более заинтересованными в достижении соглашения.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон способен нанести серьезный удар по энергетической инфраструктуре Ирана в случае дальнейшей эскалации конфликта.