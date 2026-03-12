Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разведка США спустя две недели операции в Иране сделала неутешительные выводы

Американская разведка считает, что руководство Ирана остаётся незыблемым и не находится на грани краха, несмотря на почти две недели бомбардировок со стороны США и Израиля.

Американская разведка считает, что руководство Ирана остаётся незыблемым и не находится на грани краха, несмотря на почти две недели бомбардировок со стороны США и Израиля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

По их данным, множество разведдокладов содержат последовательный анализ, что правительство Ирана не под угрозой. Израильские чиновники также признают, что не уверены в том, что война приведёт к смене власти, хотя Израиль декларирует такую цель.

Источники отмечают, что для свержения правительства, вероятно, потребовалось бы наземное вторжение.

США и Израиль начали операцию 28 февраля, заявив о превентивных мерах из-за ядерной программы Ирана. Тегеран отвечает ударами по израильской территории и объектам США в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия «фактически уничтожила Иран» в ходе текущей войны.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше