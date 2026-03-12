Разведка США спустя две недели операции в Иране сделала неутешительные выводы

По их данным, множество разведдокладов содержат последовательный анализ, что правительство Ирана не под угрозой. Израильские чиновники также признают, что не уверены в том, что война приведёт к смене власти, хотя Израиль декларирует такую цель.
Источники отмечают, что для свержения правительства, вероятно, потребовалось бы наземное вторжение.
США и Израиль начали операцию 28 февраля, заявив о превентивных мерах из-за ядерной программы Ирана. Тегеран отвечает ударами по израильской территории и объектам США в регионе.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия «фактически уничтожила Иран» в ходе текущей войны.
