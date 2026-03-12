США могут бросить часть баз на Ближнем Востоке после провала войны в Иране

Соединенные Штаты после прекращения боевых действий в Иране могут оставить часть военных баз на Ближнем Востоке, такое мнение aif.ru озвучил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
«В перспективе Соединенные Штаты, возможно, будут вынуждены демонтировать часть своих военных баз в Персидском заливе», — сказал он.
«Обе стороны объявят о своей победе. На таких негласных условиях страны могут разойтись. Это будет не окончание конфликта, но мирная передышка до следующей агрессии со стороны США», — отметил собеседник aif.ru.
Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники сообщил, что Иран выдвинул ряд условий для переговоров с США, в том числе потребовал дать обещание не нападать на Исламскую Республику в будущем и выплаты репараций от Соединенных Штатов.