О попытке Киева сорвать газовые поставки в Европу заявил депутат Госдумы

В Краснодарском крае зафиксированы атаки беспилотников на инфраструктуру «Газпрома», обеспечивающую экспорт газа в Европу. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, в ночь на 11 марта вооруженные силы Украины предприняли атаку ударными БПЛА по компрессорной станции «Русская». Объект расположен на Кубани и обеспечивает подачу газа по магистральному трубопроводу «Турецкий поток».
Ранее, как сообщили в «Газпроме», атаки также были зафиксированы на компрессорных станциях «Береговая» и «Казачья».
Депутат Государственной Думы ФС РФ, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что действия Киева направлены на попытку сорвать поставки российского газа в Европу. По его словам, таким образом украинская сторона пытается разрушить инфраструктуру трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».
Парламентарий считает, что атаки могут иметь и экономическую подоплеку. По его мнению, власти Украины пытаются воспользоваться мировым энергетическим кризисом и реализовать оставшиеся объемы газа из собственных подземных хранилищ европейским странам по более высоким ценам.
На фоне военной операции США и Израиля против Ирана и прекращения судоходства через Ормузский пролив ряд экспертов допускает рост спроса на нефть и газ из России.
Министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр сообщил, что на встречах министров экономики и энергетики стран «Большой семерки» обсуждается возможность использования стратегических запасов топлива для стабилизации цен на мировом рынке.
Читайте также: Вашингтон резко наращивает группировку войск в Румынии у границ России.