В ГД раскрыли, какие меры безопасности надо соблюдать в газифицированном доме

Газовое оборудование требует особенно внимательного отношения. В большинстве случаев причиной аварий становятся не технические сбои, а нарушения правил эксплуатации. Поэтому важно помнить базовые вещи, которые напрямую связаны с безопасностью. Об этом заявил в беседе с RT депутат Госдумы Александр Якубовский.
«В первую очередь, газовое оборудование должно регулярно проходить техническое обслуживание специализированной организацией. Это требование прямо закреплено в действующих правилах безопасного использования газа. Самостоятельно ремонтировать плиту, колонку или котёл, переносить оборудование или менять подключение нельзя», — подчеркнул парламентарий.
Он добавил, что отдельное внимание нужно уделять вентиляции.
«В помещениях, где используется газ, должны работать вентиляционные каналы и дымоходы. Нельзя закрывать вентиляционные решётки или нарушать естественную тягу. Перед использованием газовой колонки или котла важно убедиться, что тяга есть», — объяснил Якубовский.
Отмечается, что есть несколько признаков, которые должны насторожить жильцов.
«Самый очевидный — запах газа. Но об опасности могут сигнализировать и другие вещи: шипящий звук возле газовых соединений, жёлтое или коптящее пламя на конфорках вместо ровного голубого, частое затухание горелок, ухудшение тяги или следы сажи возле оборудования», — объяснил собеседник RT.
По его словам, если появляется запах газа, действовать нужно сразу.
«Не включать и не выключать свет и электроприборы, перекрыть подачу газа, открыть окна для проветривания и покинуть помещение. После этого необходимо вызвать аварийную газовую службу по номеру 104 или через единый номер экстренных служб 112», — заявил Якубовский.
Депутат добавил, что безопасность газового оборудования — это вопрос общей ответственности.
«Договор на техническое обслуживание и регулярные проверки нужны не ради формальности, ведь от исправности оборудования в одной квартире зависит безопасность всего дома. Поэтому игнорировать плановые проверки или откладывать решение проблем с газовым оборудованием недопустимо», — заключил он.
