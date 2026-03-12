Ричмонд
В США упал в обморок находившийся за спиной Трампа участник митинга

В американском штате Кентукки во время республиканского митинга прямо за спиной президента США Дональда Трампа упала в обморок одна из участниц мероприятия.

По информации The Daily Beast, потерявшая сознание женщина начала испытывать недомогание менее чем через 30 минут после начала выступления Трампа. Она побледнела, а затем упала.

«Здесь есть доктор?» — обратился Трамп к собравшимся, когда увидел произошедшее за его спиной.

Глава государства ждал у микрофона, пока на трибуне за его спиной женщину обмахивали плакатом. При этом Трамп попросил своих сотрудников включить одну из своих любимых песен: «Ave Maria» итальянского тенора Лучано Паваротти.

Спустя несколько минут, после того как женщине оказали помощь медики, Трамп возобновил свою речь.

Осенью одному из участников мероприятия с Трампом стало плохо в Овальном кабинете. Встречу пришлось прервать.

Позже сообщалось, что американский лидер лично успокаивал супругу упавшего в обморок мужчины.

