США разорвет изнутри: сбывается прогноз «китайского Нострадамуса» про Иран

Он предсказал возвращение Трампа в Белый дом и войну с Ираном задолго до первых ракет. Теперь профессор из Пекина, которого СМИ называют «китайским Нострадамусом», обнародовал пугающий прогноз о дате начала третьей мировой.
Пока Пентагон отчитывается об ударах по иранским объектам, а Тегеран клянется в отмщении, миллионы зрителей по всему миру пересматривают лекции историка Сюэциня Цзяна. Его главный тезис прост и трагичен: США уже попали в ловушку, из которой не выбраться без потери статуса сверхдержавы. Разбираемся, почему американская армия увязнет в иранских горах и как это разрушит Соединенные Штаты изнутри.
Почему нападение на Иран станет фатальной ошибкой.
Профессор истории Сюэцинь Цзян — не мистик с хрустальным шаром, а ученый, который ведет популярный проект. Его методологию можно описать фразой Конфуция, которую сам Цзян часто цитирует: «Изучай прошлое, если хочешь предсказать будущее». Анализируя исторические циклы, он еще в 2024 году заявлял: второй срок Трампа станет для Ирана роковым.
«Если Трамп выиграет, он, вероятно, подумает о вторжении. Первоначальный успех обернется ловушкой: американские войска увязнут в иранских горах», — цитируют сейчас его старые лекции.
Удары, нанесенные 28 февраля, Трамп объяснил ровно теми аргументами, которые предсказывал Цзян: «У этого террористического режима никогда не может быть ядерного оружия». Но, как и в древних трагедиях, уверенность в своем праве и силе часто ведет к роковой ошибке. В своих лекциях китайский историк проводит параллель между нынешней ситуацией и катастрофой Афин 415 года до нашей эры. Тогда могущественный город-государство отправил огромный флот на завоевание Сицилии, будучи уверенным в легкой победе. Кампания закончилась полным разгромом, гибелью армии и флота, что в итоге ослабила Афины настолько, что они проиграли Пелопоннесскую войну.
По мнению Цзяна, США, «пристрастившись к империи», угодили в ту же ловушку самонадеянности. Конфликт с Ираном станет не легкой прогулкой, а бесконечным истощением.
Когда начнется полномасштабная война.
Самый смелый и тревожный прогноз касается сроков. Анализируя исторические ритмы, историк предположил, что полномасштабное вторжение США, поддержанное союзниками, Израилем, Саудовской Аравией, Великобританией, Австралией, ОАЭ и даже Польшей, может начаться в марте 2027 года. Он также выразил сомнение в способности американской военной машины вести современную вооруженную операцию на сложной иранской территории, предрекая повторение вьетнамского сценария.
Мнение эксперта: война идет не за нефть, а за пути в обход России.
Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Александр Перенджиев считает, что китайский профессор абсолютно прав в своей оценке, но упускает важную геоэкономическую деталь.
«Соединённые Штаты в лице Трампа поставили глобальные задачи. Они показывают, что конфликт имеет макрорегиональный характер, но удар наносят прежде всего по транспортному коридору “Север — Юг”, а не просто по Ирану. На мой взгляд, Ирану должны помогать Россия и Китай, потому что удар наносится по нашим интересам», — заявил эксперт в комментарии aif.ru.
Перенджиев поясняет, что амбиции Трампа «сделать Америку великой» на деле выливаются в попытку силой захватить транспортные артерии, связывающие Россию, Индию и Китай. Блокируя Иран, Вашингтон пытается перекрыть России и Китаю «кислород» и получить доступ к арктическим ресурсам, но, по словам эксперта, это приведет лишь к обратному эффекту.
Америку разорвет изнутри: прогноз гражданской войны.
Однако главная опасность для Вашингтона кроется даже не в иранских горах, а дома. Перенджиев обращает внимание на социальные процессы, которые неизбежно запустят «священные войны».
«Объявленные священные войны пока не заработали в полную силу», — предупреждает эксперт.
По его словам, протестные технологии, которые США десятилетиями применяли в других странах, теперь будут использованы против них самих. Недовольство мигрантов, эскалация между федеральной властью и властями штатов, а также конфликт демократов и республиканцев создают идеальный шторм.
«Трамп, возможно, надеялся, что война нивелирует эти конфликты. Но вышло наоборот: она даст им новый импульс, и они повысятся в разы. Всё это может закончиться серьёзным расколом внутри США, вплоть до начала вооружённой междоусобной борьбы. Именно это нанесёт огромный ущерб Соединённым Штатам», — резюмирует Перенджиев.
Критики могут возразить, что пророчества Цзяна, как и предсказания Нострадамуса, достаточно расплывчаты. Однако поклонников это не смущает. Миллионы зрителей по всему миру сейчас пересматривают его лекции. Вывод неутешителен: США могут выиграть первые битвы, но рискуют пасть жертвой своего высокомерия.