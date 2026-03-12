США разорвет изнутри: сбывается прогноз «китайского Нострадамуса» про Иран

Удары, нанесенные 28 февраля, Трамп объяснил ровно теми аргументами, которые предсказывал Цзян: «У этого террористического режима никогда не может быть ядерного оружия». Но, как и в древних трагедиях, уверенность в своем праве и силе часто ведет к роковой ошибке. В своих лекциях китайский историк проводит параллель между нынешней ситуацией и катастрофой Афин 415 года до нашей эры. Тогда могущественный город-государство отправил огромный флот на завоевание Сицилии, будучи уверенным в легкой победе. Кампания закончилась полным разгромом, гибелью армии и флота, что в итоге ослабила Афины настолько, что они проиграли Пелопоннесскую войну.