Тегеран готовит наказание виновных в гибели аятоллы Хаменеи

Тегеран примет решение о наказании лиц, причастных к гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Тегеран примет решение о наказании лиц, причастных к гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол исламской республики в России Казем Джалали.

По словам дипломата, окончательное решение будет принято иранскими властями позже. Он подчеркнул, что вопрос ответственности за произошедшее будет рассмотрен в Тегеране «в надлежащее время».

Военная операция Израиля и США против Ирана началась 28 февраля. Власти Израиля заявили, что целью действий является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия.

Американская сторона, в свою очередь, заявляла о готовности нанести удары по иранскому флоту и оборонной промышленности. Также Вашингтон призывал граждан страны выступить против действующей власти.

В первый день операции погиб верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. После его гибели в Иране объявили 40-дневный траур.

В ответ на действия США и Израиля иранская сторона начала наносить удары по территории Израиля, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

