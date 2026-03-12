Тегеран готовит наказание виновных в гибели аятоллы Хаменеи

Тегеран примет решение о наказании лиц, причастных к гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол исламской республики в России Казем Джалали.
По словам дипломата, окончательное решение будет принято иранскими властями позже. Он подчеркнул, что вопрос ответственности за произошедшее будет рассмотрен в Тегеране «в надлежащее время».
Военная операция Израиля и США против Ирана началась 28 февраля. Власти Израиля заявили, что целью действий является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия.
Американская сторона, в свою очередь, заявляла о готовности нанести удары по иранскому флоту и оборонной промышленности. Также Вашингтон призывал граждан страны выступить против действующей власти.
В первый день операции погиб верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. После его гибели в Иране объявили 40-дневный траур.
В ответ на действия США и Израиля иранская сторона начала наносить удары по территории Израиля, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
