Выдали глаза: эксперт по лжи увидел страх в речи Хегсета про войну с Ираном

Министр войны США Пит Хегсет во время брифинга в Пентагоне 10 марта пригрозил, что США не прекратят войну с Ираном до тех пор, пока «враг не будет полностью и окончательно разгромлен». Врач-психотерапевт и эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов для aif.ru проанализировал видео с выступления и сказал, какой главный страх испытывает глава Пентагона из-за конфликта на Ближнем Востоке.
«Хегсет в этом выступлении явно выстраивает образ человека, который играет роль “военного проповедника”, а не кабинетного технократа. Корпус держит жёстко, плечи расправлены, движение к залу напористое — он постоянно “забирает” пространство, демонстративно нарушая комфортную дистанцию с военными и политиками. Это не жест человека, который боится адресата угроз, это поза того, кто боится другого — потерять контроль над аудиторией и собственным статусом», — сказал Панкратов.
Эксперт обратил внимание, что во время речи о ситуации на Ближнем Востоке на лице Хегсета была едва заметная мимика.
«Лоб практически не работает, брови двигаются в узком диапазоне, основные акценты он ставит за счёт голоса и корпуса. При произнесении самых жёстких формулировок проскакивают короткие микромоменты — лёгкое сжатие губ, микронапряжение в зоне носогубной складки, быстрое моргание сразу после ключевой фразы; это не страх перед противником, а внутренний переход на повышенный уровень мобилизации, когда он сам ощущает, что перешёл грань обычной риторики и зашёл в зону реальных рисков. В такие секунды видно, что он хорошо представляет себе цену сказанного, но сознательно не отступает», — добавил Панкратов.
По его мнению, Хегсет боится показать свою слабость.
«Для таких фигур угрозы — это часть личного бренда и средство карьерного выживания», — констатировал собеседник aif.ru.