Выдали глаза: эксперт по лжи увидел страх в речи Хегсета про войну с Ираном

«Лоб практически не работает, брови двигаются в узком диапазоне, основные акценты он ставит за счёт голоса и корпуса. При произнесении самых жёстких формулировок проскакивают короткие микромоменты — лёгкое сжатие губ, микронапряжение в зоне носогубной складки, быстрое моргание сразу после ключевой фразы; это не страх перед противником, а внутренний переход на повышенный уровень мобилизации, когда он сам ощущает, что перешёл грань обычной риторики и зашёл в зону реальных рисков. В такие секунды видно, что он хорошо представляет себе цену сказанного, но сознательно не отступает», — добавил Панкратов.