Израиль ударил по пляжу в Бейруте, есть погибшие

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате израильского удара по пляжу Рамлет аль-Байда в Бейруте погибли не менее семи человек, ещё 21 получил ранения.

В коммюнике ведомства, распространённом газетой Le Figaro, уточняется, что на этом месте ночевали перемещённые лица, бежавшие с юга Ливана из-за обострения конфликта.

Активные боевые действия между «Хезболлой» и Израилем возобновились в ночь на 2 марта на фоне начала совместной операции США и Израиля против Ирана. ЦАХАЛ усилил удары по Ливану, включая южный пригород Бейрута и восточные регионы страны.

Ранее сообщалось, что ливанское движение «Хезболлах» объявило о начале новой операции против Израиля под названием «Аль-Асф аль-Маакуль» («Съеденные листья»). В заявлении движения говорится, что исламское сопротивление приступает к активным действиям.

