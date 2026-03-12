Израиль ударил по пляжу в Бейруте, есть погибшие

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате израильского удара по пляжу Рамлет аль-Байда в Бейруте погибли не менее семи человек, ещё 21 получил ранения.
В коммюнике ведомства, распространённом газетой Le Figaro, уточняется, что на этом месте ночевали перемещённые лица, бежавшие с юга Ливана из-за обострения конфликта.
Ранее сообщалось, что ливанское движение «Хезболлах» объявило о начале новой операции против Израиля под названием «Аль-Асф аль-Маакуль» («Съеденные листья»). В заявлении движения говорится, что исламское сопротивление приступает к активным действиям.
