В Саудовской Аравии сообщили о перехвате дрона

ДУБАЙ, 12 марта. /ТАСС/. Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило об уничтожении беспилотника, который пытался приблизиться к посольскому кварталу. Об этом ведомство сообщило в Х.
«Вражеский беспилотник был сбит при попытке приблизиться к посольскому кварталу», — указано в сообщении.
