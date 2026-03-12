Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Саудовской Аравии сообщили о перехвате дрона

Беспилотник пытался приблизиться к посольскому кварталу, сообщило Минобороны страны.

ДУБАЙ, 12 марта. /ТАСС/. Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило об уничтожении беспилотника, который пытался приблизиться к посольскому кварталу. Об этом ведомство сообщило в Х.

«Вражеский беспилотник был сбит при попытке приблизиться к посольскому кварталу», — указано в сообщении.

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше