Магазины с осени будут обязаны принимать подтверждение возраста в MAX

Во всех магазинах России с 1 сентября должно быть доступно подтверждение возраста через национальный мессенджер MAX.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительственный документ, который обязывает торговые точки обеспечить такую техническую возможность к осени.

Кроме того, отмечается, что с помощью MAX в магазине можно будет удостоверить личность, подтвердить право на льготы, воспользоваться программой лояльности.

Ранее стало известно, что все российские школы перешли на мессенджер MAX.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков между тем заявил, что разработчики MAX должны обогнать конкурентов в СНГ.

