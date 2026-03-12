Магазины с осени будут обязаны принимать подтверждение возраста в MAX

Во всех магазинах России с 1 сентября должно быть доступно подтверждение возраста через национальный мессенджер MAX.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительственный документ, который обязывает торговые точки обеспечить такую техническую возможность к осени.
Кроме того, отмечается, что с помощью MAX в магазине можно будет удостоверить личность, подтвердить право на льготы, воспользоваться программой лояльности.
Ранее стало известно, что все российские школы перешли на мессенджер MAX.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков между тем заявил, что разработчики MAX должны обогнать конкурентов в СНГ.