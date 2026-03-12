Степашин: отказ от фиксации на бумаге нерасширения НАТО был ошибкой Горбачева

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Руководство СССР во главе с Михаилом Горбачевым и занимавшим пост главы МИД Эдуардом Шеварднадзе совершило грубейшую ошибку, не зафиксировав на бумаге обязательство Запада не расширять блок НАТО. Такую оценку дал в интервью ТАСС бывший председатель правительства России Сергей Степашин.
Степашин напомнил, что отказ от расширения НАТО — это «была жесткая договоренность, но не положенная на бумагу». «Это была грубейшая ошибка Шеварднадзе и Горбачева», — подчеркнул он.
Экс-премьер рассказал, что обсуждал этот вопрос позднее с самим Горбачевым. «Надо было [фиксировать обязательства на бумаге], когда в Архызе встречался [в июле 1990 года с ним канцлер ФРГ] Гельмут Коль, и мы договорились о объединении Германии, и там было устно заявлено, — заметил он. — Кстати, я с Германом Колем тоже встречался, он подтверждал это в 1994 году».
«Надо было положить на бумагу о том, что расширения НАТО не будет, — подчеркнул Степашин. — И что ни одна страна бывшего Советского Союза тем более никогда в НАТО не вступит». «Это было заявлено на словах, а сегодня вы видите, что творится», — констатировал он.
Обязательства не расширять на восток НАТО «ни на дюйм» было дано СССР в 1990 году госсекретарем США Джеймсом Бейкером. Это стало одним из условий для согласия Москвы на договор «два плюс четыре» (ФРГ и ГДР при согласии СССР, США, Великобритании и Франции), который дал зеленый свет объединению Западной и Восточной Германии. Позднее на Западе неоднократно подчеркивали, что любые устные гарантии не имели никакой юридической силы, а важно лишь зафиксированное в договоре и формально соблюдающееся обязательство не размещать инфраструктуру НАТО на территории бывшей ГДР.