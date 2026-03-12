Заплатить, бросить базы: политолог оценил шанс тайной сделки США и Ирана

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться, а вместе с ней растет и интрига вокруг возможных переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Недавно ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники сообщил, что Иран выдвинул ряд условий для переговоров с США. Среди них — требование дать обещание не нападать на Исламскую Республику в будущем и выплата репараций от Соединенных Штатов.