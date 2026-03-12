Заплатить, бросить базы: политолог оценил шанс тайной сделки США и Ирана

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться, а вместе с ней растет и интрига вокруг возможных переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Недавно ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники сообщил, что Иран выдвинул ряд условий для переговоров с США. Среди них — требование дать обещание не нападать на Исламскую Республику в будущем и выплата репараций от Соединенных Штатов.
Однако, как выяснилось, эти пункты изначально являются «красной линией» для американской администрации. Насколько реально достичь мира и что может предложить взамен Иран — в материале aif.ru.
Демарш вместо диалога.
Эксперты сходятся во мнении, что требования, озвученные ливанским телеканалом, выглядят скорее как политический демарш, нежели реальная основа для диалога. В Вашингтоне их уже восприняли в штыки.
Как заявил aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, шансы на то, что Белый дом примет иранский ультиматум, равны нулю.
«Вероятность, что США примут эти условия, нулевая, потому что они абсолютно не соответствуют уже заявленной Трампом победой над Ираном. Поэтому, конечно, данные условия будут отвергнуты и ответом будут, скорее всего, жёсткие заявления со стороны Трампа, Пита Хегсета и других американских должностных лиц», — сказал Шаповалов.
По мнению политолога, требование репараций и гарантий ненападения идет вразрез с риторикой нынешней американской администрации, которая привыкла диктовать свою волю, а не платить по счетам.
Война оказалось слишком дорогой для США.
Несмотря на жесткую риторику, Соединенные Штаты крайне заинтересованы в деэскалации. Затяжной конфликт становится слишком дорогим для американского бюджета и репутации.
«США важно выйти из конфликта и заявить о своей победе. Думаю, они могут начать переговорный процесс через посредников, потому что каждый день военных действий оборачивается для США колоссальными потерями, в том числе репутационными и финансовыми», — подчеркнул Шаповалов.
Эксперт отмечает, что для Вашингтона сейчас критически важно сохранить лицо перед мировым сообществом и собственными налогоплательщиками. Именно этим объясняется возможный скорый поиск компромиссов через третьи страны.
На каких условиях Иран и США разойдутся с миром.
Если официальные переговоры по иранскому сценарию невозможны, это не значит, что стороны не смогут договориться «по понятиям». Политолог считает, что нас может ждать сценарий неформальной сделки, которая устроит обоих тяжеловесов.
«Договоренности между США и Ираном могут не быть оформлены официально, но состоять из следующих пунктов: США прекращают военные действия, объявляют о своей победе и воздействуют на Израиль, чтобы тот тоже прекратил военные действия», — сказал Шаповалов.
В обмен на деэскалацию Вашингтон получит не только паузу, но и важные экономические уступки. Политолог также озвучил условия, на которые может согласиться Иран.
«Иран прекратит блокаду Ормузского пролива и прекратит военные действия. Конечно же, тоже объявит о своей победе. На таких негласных условиях, неформальных пунктах страны могут разойтись. Это будет не окончание конфликта, но мирная передышка до следующей агрессии со стороны США», — добавил собеседник aif.ru.
Таким образом, обе стороны смогут записать завершение активной фазы конфликта в свой актив, избежав унизительного поражения.
Американцы могут бросить свои базы на Ближнем Востоке.
Даже в случае временного перемирия, вопрос военного присутствия Америки на Ближнем Востоке останется одним из самых острых. Эксперт предположил, как может измениться инфраструктура Пентагона в Персидском заливе.
«В перспективе Соединенные Штаты, возможно, будут вынуждены демонтировать часть своих военных баз в Персидском заливе», — такое мнение aif.ru озвучил Владимир Шаповалов.
Это может стать одним из долгосрочных последствий нынешнего кризиса. Хотя немедленного ухода США не произойдет, тренд на сокращение военного присутствия в регионе становится все более очевидным.