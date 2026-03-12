Ричмонд
В Омске готовятся к Форуму сотрудничества России и Казахстана

Масштабное мероприятие пройдет в Омске осенью этого года.

Источник: Reuters

XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдёт в Омске осенью этого года. Подготовка к нему идёт полным ходом. Об этом сообщили в правительстве региона. Ключевые вопросы подготовки губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с представителями МИД России и Минэкономразвития России.

Одной из важных тем форума станет транспортно-логистическое развитие реки Иртыш. Омская область рассчитывает на поддержку федеральных структур в развитии речного сообщения с Казахстаном и Китаем и открытие в регионе дипломатических представительств стран ШОС. В повестке обсуждений значатся вопросы молодежной и культурной сфер.

Форумы межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходят ежегодно поочередно в городах России и Казахстана. Омская область принимала его в 2003 и в 2019 годах.

О проведении в Омске очередного Форума стало известно в ноябре прошлого года, во время проведения в Казахстане форума сотрудничества двух стран с участием первых лиц государства.

Казахстан остаётся ключевым внешнеэкономическим партнёром Омской области. На его долю приходится треть всего объёма внешней торговли региона. В регионе действует около 120 организаций с участием казахстанского капитала.

