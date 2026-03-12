Паника Хегсета: что скрывает глава Пентагона о войне в Иране

«Страх у него, если и есть, направлен не на противников как таковых, а на возможность показать слабость. Для таких фигур угрозы — это часть личного бренда и средство карьерного выживания. В этом и состоит главная опасность: его невербальное поведение заметно меньше расходится с текстом речи, чем у типичных “ястребов” предыдущих поколений; уровень внутреннего согласия с риторикой высок, что повышает вероятность того, что при благоприятном для него раскладе он будет не тормозить эскалацию, а подталкивать её вперёд. В этом плане он, конечно, безумен», — резюмировал Панкратов.