ЦБ: банки смогут проверять лимит карт у клиентов без нарушения тайны

В 2027 году в России запланирован запуск единого реестра банковских карт, который позволит банкам проверять общее количество карт, открытых клиентом в разных финансовых организациях, и при этом не повлияет на банковскую тайну.

Как пишут «Известия» со ссылкой на Центральный Банк России, регуляторы, получившие доступ к этой системе, смогут с её помощью проверять, превышает ли клиент установленный лимит по количеству карт или нет. На основе этой информации уже будет приниматься решение о выпуске новой карты или отказе в её оформлении.

«Информация, которая по сути является банковской тайной, так и останется банковской тайной. Например, банк не увидит из реестра, сколько у конкретного гражданина карт в других банках и в каких именно», — говорится в статье.

Ранее в Госдуме предложили ограничить количество банковских карт для мигрантов.

Также россиянам посоветовали считывать платёжные QR-коды только банковским приложением.