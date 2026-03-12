Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приангарском поселке сгорела школа

В Эхирит-Булагатском районе Приангарья сгорела школа.

Источник: © РИА Новости

ИРКУТСК, 12 мар — РИА Новости. Школа сгорела в поселке Эхирит-Булагатского района Приангарья, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС региона.

«В поселке Эхирит-Булагатского района сгорела школа, пожарные работали в течение ночи, в настоящее время идет разборка и проливка конструкций», — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что пострадавших нет.

Мэр района Геннадий Осодоев разместил в своем Telegram-канале сообщение о пожаре и разместил видео с полыхающим зданием.

Согласно данным МЧС Иркутской области, на месте работали 35 пожарных и 11 единиц техники. Открытое горение было ликвидировано на 1260 квадратных метрах.

«На месте работают дознаватели МЧС России, предварительно причиной возгорания стало короткое замыкание», — сообщило ведомство.

Прокуратура начала проверку и поставила на контроль вопросы организации подвоза учащихся в школу близлежащего населенного пункта.