Женщина упала в обморок за спиной Трампа во время митинга в США

Во время выступления президента США Дональда Трампа на митинге в штате Кентукки одна из женщин, находившихся за его спиной, потеряла сознание. Об этом сообщает издание The Daily Beast.
По данным СМИ, инцидент произошел примерно через полчаса после начала речи американского лидера. Женщине стало плохо: она побледнела, оперлась на ограждение и вскоре упала.
В этот момент Трамп выступал с критикой губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.
Когда люди в толпе начали звать на помощь, президент США спросил со сцены, присутствует ли на мероприятии врач. Он также призвал медиков действовать спокойно и не торопиться.
Пока пострадавшей оказывали первую помощь, Трамп предложил участникам митинга послушать произведение Ave Maria в исполнении оперного певца Лучано Паваротти.
