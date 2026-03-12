Россиянам разъяснили, когда можно требовать заменить технику на работе

«Закон требует от работодателя дать исправный и достаточный для работы инструмент, а не устраивать гонку за новинками. Пока компьютер или иное оборудование позволяет выполнять трудовые обязанности и не нарушает требования охраны труда, право требовать замену на более современное у сотрудника, как правило, отсутствует», — предупредил специалист.