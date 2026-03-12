Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам разъяснили, когда можно требовать заменить технику на работе

Опрошенные RT специалисты рассказали, когда сотрудник может требовать замены техники на работе.

Опрошенные RT специалисты рассказали, когда сотрудник может требовать замены техники на работе.

По словам Юлии Саниной, директора по персоналу и организационному развитию сервиса «Работы.ру», чтобы заменить устаревшую технику, сотруднику нужно подготовить служебную записку на имя руководителя организации.

«Написать её может любой работник, но обычно это делают сотрудники, которые используют оборудование в работе, или специалисты по закупкам. Руководитель обязан рассмотреть такую записку, но решение о замене техники принимает по своему усмотрению», — объяснила собеседница RT.

В свою очередь, адвокат Михаил Салкин отметил, что работник не может диктовать работодателю модель и год выпуска техники.

«Закон требует от работодателя дать исправный и достаточный для работы инструмент, а не устраивать гонку за новинками. Пока компьютер или иное оборудование позволяет выполнять трудовые обязанности и не нарушает требования охраны труда, право требовать замену на более современное у сотрудника, как правило, отсутствует», — предупредил специалист.

Но если техника объективно мешает работе, ломается или создаёт риски для здоровья, тогда есть основания для просьб к работодателю обеспечить современным оборудованием, подчеркнул Салкин.

«Однозначно можно требовать замены если истёк срок службы или безопасной эксплуатации техники, которая обычно указывается изготовителем, так как формально с этого момента использование техники может представлять опасность для пользователя», — заключил юрист.

Ранее в Роскачестве объяснили, что грозит за порчу имущества на работе.