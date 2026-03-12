Россиянам разъяснили, когда можно требовать заменить технику на работе

Опрошенные RT специалисты рассказали, когда сотрудник может требовать замены техники на работе.
По словам Юлии Саниной, директора по персоналу и организационному развитию сервиса «Работы.ру», чтобы заменить устаревшую технику, сотруднику нужно подготовить служебную записку на имя руководителя организации.
«Написать её может любой работник, но обычно это делают сотрудники, которые используют оборудование в работе, или специалисты по закупкам. Руководитель обязан рассмотреть такую записку, но решение о замене техники принимает по своему усмотрению», — объяснила собеседница RT.
В свою очередь, адвокат Михаил Салкин отметил, что работник не может диктовать работодателю модель и год выпуска техники.
«Закон требует от работодателя дать исправный и достаточный для работы инструмент, а не устраивать гонку за новинками. Пока компьютер или иное оборудование позволяет выполнять трудовые обязанности и не нарушает требования охраны труда, право требовать замену на более современное у сотрудника, как правило, отсутствует», — предупредил специалист.
Но если техника объективно мешает работе, ломается или создаёт риски для здоровья, тогда есть основания для просьб к работодателю обеспечить современным оборудованием, подчеркнул Салкин.
«Однозначно можно требовать замены если истёк срок службы или безопасной эксплуатации техники, которая обычно указывается изготовителем, так как формально с этого момента использование техники может представлять опасность для пользователя», — заключил юрист.
