ЦТАК: Ким Чен Ын с дочерью опробовал новый пистолет

Глава КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил предприятие, приступившее к производству нового отечественного пистолета и лично ознакомился с его боевыми характеристиками.
Об этом сообщило агентство ЦТАК.
Глава государства подчеркнул важную роль предприятия, производящего переносные вооружения лёгкого типа, включая пистолеты, для укрепления боеспособности армии, сил общественной безопасности и гражданских вооружённых формирований.
Также Ким Чен Ын указал на необходимость расширения производственных мощностей и модернизации производственных процессов.
В конце февраля Ким Чен Ын испытал снайперскую винтовку.
Также сообщалось, что лидер КНДР назначил 13-летнюю дочь главой ракетной программы.