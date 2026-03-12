Ричмонд
ЦТАК: Ким Чен Ын с дочерью опробовал новый пистолет

Глава КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил предприятие, приступившее к производству нового отечественного пистолета и лично ознакомился с его боевыми характеристиками.

Об этом сообщило агентство ЦТАК.

Глава государства подчеркнул важную роль предприятия, производящего переносные вооружения лёгкого типа, включая пистолеты, для укрепления боеспособности армии, сил общественной безопасности и гражданских вооружённых формирований.

Также Ким Чен Ын указал на необходимость расширения производственных мощностей и модернизации производственных процессов.

В конце февраля Ким Чен Ын испытал снайперскую винтовку.

Также сообщалось, что лидер КНДР назначил 13-летнюю дочь главой ракетной программы.

