Боец Викинг: ВС РФ с помощью Supercam поразили «Ланцетом» орудие стандарта НАТО

ГЕНИЧЕСК, 12 марта. /ТАСС/. ВС РФ в Херсонской области обнаружили с помощью беспилотника Supercam орудие натовского стандарта на правом берегу Днепра, оно было уничтожено боеприпасом «Ланцет». Об этом сообщил ТАСС оператор-техник расчета БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Викинг.
«Было обнаружено орудие натовского образца, был произведен по нему “ланцетами”, орудие уничтожено», — сказал он.
Оператор уточнил, что разведка осуществлялась с помощью беспилотника Supercam. Координаты были переданы расчету Zala, который скорректировал по ним уничтожение цели барражирующим боеприпасом «Ланцет». Кадры объективного контроля, сделанные операторами Supercam, есть в распоряжении ТАСС.