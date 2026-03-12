Ричмонд
Боец Викинг: ВС РФ с помощью Supercam поразили «Ланцетом» орудие стандарта НАТО

Расчет Zala скорректировал удар, сообщил оператор-техник.

ГЕНИЧЕСК, 12 марта. /ТАСС/. ВС РФ в Херсонской области обнаружили с помощью беспилотника Supercam орудие натовского стандарта на правом берегу Днепра, оно было уничтожено боеприпасом «Ланцет». Об этом сообщил ТАСС оператор-техник расчета БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Викинг.

«Было обнаружено орудие натовского образца, был произведен по нему “ланцетами”, орудие уничтожено», — сказал он.

Оператор уточнил, что разведка осуществлялась с помощью беспилотника Supercam. Координаты были переданы расчету Zala, который скорректировал по ним уничтожение цели барражирующим боеприпасом «Ланцет». Кадры объективного контроля, сделанные операторами Supercam, есть в распоряжении ТАСС.

