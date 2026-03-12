В Кремле назвали главные условия работы Telegram в России

Мессенджер Telegram должен соблюдать российское законодательство и взаимодействовать с властями, чтобы продолжать работу в стране. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, для функционирования платформы в России необходимо выполнить несколько условий. В частности, сервис должен соблюдать требования законодательства, поддерживать рабочий контакт с государственными структурами и найти решение существующих проблем.
Ранее Роскомнадзор начал ограничивать скорость работы мессенджера. В ведомстве сообщили, что замедление Telegram стартовало в середине февраля.
При этом сообщения СМИ о возможной полной блокировке сервиса с 1 апреля в Роскомнадзоре не подтвердили и не опровергли.
Одной из причин введения ограничений стали так называемые сервисы «пробива», которые позволяют получать персональные данные граждан. По данным Роскомнадзора, каждую неделю из мессенджера по запросам ведомства удаляется до ста подобных ботов.
Однако, как отмечают в регуляторе, после блокировки таких сервисов появляются новые ресурсы с аналогичным функционалом.
По данным ведомства, полученные таким образом данные злоумышленники используют для мошенничества, вымогательства и других преступлений. В связи с этим от платформы требовали усилить защиту пользователей.
Власти также указывают, что Telegram отказывается передавать российским силовым структурам сведения не только по делам о мошенничестве, но и о случаях подготовки и совершения террористических преступлений. Одновременно, как утверждается, подобная информация может передаваться зарубежным спецслужбам.
