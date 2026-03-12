ПВО Израиля перехватила половину выпущенных «Хезболлой» ракет, пишут СМИ

В ночь на 2 марта «Хезболлах» возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ израильская армия начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана. В результате, по официальным данным, погибли 570 человек, 1444 получили ранения, около 800 тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома.