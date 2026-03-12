ПВО Израиля перехватила половину выпущенных «Хезболлой» ракет, пишут СМИ

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Система противоракетной обороны Израиля «Железный купол» смогла перехватить лишь половину из 100 выпущенных ливанским движением «Хезболлах» ракет 11 марта, сообщает газета New York Post со ссылкой на источник в израильской армии.
«Хезболлах» в среду выпустило 100 ракет по Израилю — преодолев восхваляемую систему «Железный купол» Израиля настолько, что только половина были сбиты", — пишет издание.
В ответ на это израильской армия готовит наземную операцию в Ливане, заявил газете источник.
Издание подчеркивает, что пока неясно, какой ущерб был нанесен Израилю в результате этой атаки.
В ночь на 2 марта «Хезболлах» возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ израильская армия начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана. В результате, по официальным данным, погибли 570 человек, 1444 получили ранения, около 800 тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома.