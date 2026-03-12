Эксперт заявил о жестких условиях Ирана на будущих переговорах с США и Израилем

Иран занимает сильную позицию в текущем конфликте и может предъявить жесткие требования на возможных переговорах. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
По словам эксперта, Тегеран способен наносить удары по стратегически важным объектам США и Израиля. Он отметил, что по мере усиления давления со стороны Вашингтона Иран будет отвечать симметричным повышением уровня эскалации.
Миршаймер заявил, что в случае атак на ключевую инфраструктуру Ирана Тегеран может нанести удары по объектам в странах Персидского залива и Израиле.
По его словам, в регионе находится большое количество потенциальных целей. Эксперт считает, что иранская сторона способна поражать уязвимые экономические и стратегические объекты.
Политолог также предположил, что Иран согласится на мирное соглашение только при выполнении собственных условий.
По его мнению, Тегеран заинтересован в получении конкретных результатов на переговорах, включая возможное снятие санкций или другие политические и экономические уступки.
Миршаймер отметил, что по мере затягивания конфликта давление на США с целью достижения договоренности может усиливаться.
