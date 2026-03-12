Даванков заявил, что встретился с Мизулиной и нашел с ней общий язык

Наш избиратель — это новый класс. Люди профессий, которых десять лет назад не существовало. Они сами зарабатывают, сами принимают решения, не зависят от государственных пособий. Но и не любят, когда к ним вторгаются в личную жизнь. Их позиция простая: я плачу налоги — будьте добры, делайте свою работу. Обеспечивайте безопасность, не мешайте работать, не блокируйте то, что мне нужно. Таких людей в России миллионы. И с каждым годом их больше.