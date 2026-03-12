Ричмонд
В Новосибирск прибыл последний вывозной рейс авиакомпании S7 из Дубая

В Новосибирске приземлился последний вывозной рейс S7 Airlines из Дубая. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Толмачево.

Источник: Life.ru

«Рейс прибыл», — говорится на портале.

Пассажиров вывезли рейсом S7 5786 из Дубая с технической посадкой в Самарканде для дозаправки.

Ранее в Дубае беспилотник Ирана врезался в небоскрёб Address Creek Harbour. Атака произошла в районе Dubai Creek Harbour. Местные власти не сообщают о пострадавших и погибших. Ведётся расследование инцидента. Очевидцы утверждают, что слышали в общей сложности три взрыва, а также наблюдают пожар на одной из парковок.

Следите за развитием событий на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

