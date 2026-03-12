Ричмонд
Al Jazeera: в Ираке убиты 10 сторонников шиитского ополчения

Они погибли при ударе по штаб-квартире у границы с Сирией.

РАБАТ, 12 марта. /ТАСС/. Число членов отрядов иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», погибших в результате атаки с воздуха на его позиции у границы с Сирией, возросло до десяти. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Ранее сообщалось о трех погибших ополченцах из отрядов «Аль-Хащд аш-Шааби».

По информации источника в службе безопасности Ирака, по штаб-квартире «Аль-Хашд аш-Шааби», расположенной близ приграничного города Эль-Каим, был нанесен авиаудар". Еще несколько ополченцев, добавил источник, получили ранения.

Отряды «Аль-Хашд аш-Шааби» были сформированы в период борьбы в Ираке с боевиками террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и сыграли весомую роль в победе над ИГ. Шиитское ополчение официально включено в состав иракской армии, однако США рассматривают «Аль-Хашд аш-Шааби» как проиранскую структуру, которая, по убеждению Вашингтона, поддерживается и финансируется властями в Тегеране.

