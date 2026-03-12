Al Jazeera: в Ираке убиты 10 сторонников шиитского ополчения

Отряды «Аль-Хашд аш-Шааби» были сформированы в период борьбы в Ираке с боевиками террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и сыграли весомую роль в победе над ИГ. Шиитское ополчение официально включено в состав иракской армии, однако США рассматривают «Аль-Хашд аш-Шааби» как проиранскую структуру, которая, по убеждению Вашингтона, поддерживается и финансируется властями в Тегеране.