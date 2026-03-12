Слуцкий: война против Ирана может привести к катастрофам хуже Хиросимы

Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки могут показаться чем-то более сдержанным и промежуточным по сравнению с теми последствиями, которые могут произойти в случае нарастания горячей фазы конфликта на Ближнем Востоке.
Об этом в интервью RT заявил лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«У нас не столь много времени, может быть, максимум несколько дней для того, чтобы стороны проявили благоразумие. Но похоже сегодня, что ни США, ни Израиль здесь благоразумие проявлять не готовы», — сказал депутат.
При этом он также выразил мнение, что включение ядерной компоненты в войну против Ирана станет безумием.
В Semafor между тем писали, что в США допустили установление контроля над ядерными объектами Ирана.