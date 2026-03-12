Ричмонд
Слуцкий: война против Ирана может привести к катастрофам хуже Хиросимы

Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки могут показаться чем-то более сдержанным и промежуточным по сравнению с теми последствиями, которые могут произойти в случае нарастания горячей фазы конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом в интервью RT заявил лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«У нас не столь много времени, может быть, максимум несколько дней для того, чтобы стороны проявили благоразумие. Но похоже сегодня, что ни США, ни Израиль здесь благоразумие проявлять не готовы», — сказал депутат.

При этом он также выразил мнение, что включение ядерной компоненты в войну против Ирана станет безумием.

В Semafor между тем писали, что в США допустили установление контроля над ядерными объектами Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше