Израиль сбил только половину выпущенных «Хезболлой» ракет

Напомним, боевые действия между «Хезболлах» и Израилем возобновились в ночь на 2 марта после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Израиль наносит удары по Ливану, в результате которых, по официальным данным, погибли 570 человек, 1444 ранены, около 800 тысяч стали вынужденными переселенцами.