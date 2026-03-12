США подняли дюжину истребителей для перехвата российских Ту-142 у Аляски

Американские и канадские военные подняли в воздух около дюжины самолетов для перехвата двух российских дальних разведчиков Ту-142 у побережья Аляски. Об этом сообщает издание The National Interest.
По данным журналиста Ставроса Атламазоглу, российские самолеты появились вблизи зоны идентификации противовоздушной обороны США. В ответ командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) подняло в воздух крупную авиационную группу, передает АБН24.
В операции участвовали два истребителя F-35A Lightning II и два F-22 Raptor ВВС США. Также были задействованы четыре самолета-заправщика KC-135 Stratotanker, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, два канадских истребителя CF-18 Hornet и заправщик CC-150 Polaris.
По оценке автора публикации, для перехвата российских самолетов было достаточно нескольких истребителей. Однако США и их союзники задействовали значительно больше техники.
Журналист предположил, что демонстрация силы могла быть связана с желанием показать Москве готовность реагировать на действия России даже на фоне масштабной военной операции США против Ирана.
Как отмечается в публикации, это уже второй случай с начала года, когда американские и канадские истребители поднимаются в воздух для перехвата российских самолетов в районах воздушной идентификации США и Канады.
