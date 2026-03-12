Ричмонд
ФБР предупредило о возможной атаке иранских дронов у берегов США в феврале

ФБР предупредило правоохранительные органы Калифорнии о возможной атаке беспилотников со стороны Ирана у западного побережья США.

ФБР предупредило правоохранительные органы Калифорнии о возможной атаке беспилотников со стороны Ирана у западного побережья США. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на служебный документ бюро.

По данным телеканала, американские спецслужбы в начале февраля 2026 года получили информацию о возможном сценарии внезапного удара с использованием БПЛА. Предполагается, что беспилотники могли быть запущены с неопознанного судна у берегов США.

В документе говорится, что потенциальной целью могли стать объекты на территории Калифорнии. При этом конкретные цели в предупреждении не указаны.

В ФБР уточнили, что такой сценарий рассматривался Ираном на случай нанесения удара со стороны США. Дополнительных сведений о времени, способе проведения или предполагаемых объектах атаки у ведомства нет.

Ранее центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» сообщил о смене тактики действий против США и Израиля. В заявлении отмечалось, что Тегеран намерен перейти от ответных ударов к стратегии «удар за ударом».

Читайте также: КСИР показал подземный флот катеров и морских дронов после угроз США.

