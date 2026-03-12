Ричмонд
ТАСС: в Белом Колодезе солдат ВСУ расстрелял троих сослуживцев

При этом украинский военнослужащий был пьян, сообщили в российских силовых структурах.

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Украинский военнослужащий из 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Белом Колодезе Харьковской области расстрелял троих сослуживцев. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Мать солдата ВСУ сообщает, что еще в январе пьяный националист 159-й бригады в населенном пункте Белый Колодезь расстрелял троих сослуживцев, один из которых (солдат Черненко) только недавно был похоронен в Черкассах», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что женщина обвиняет командование 159-й бригады в фальсификации судебно-медицинской экспертизы, а также преднамеренном убийстве ее сына, «у которого пулевое ранение в области сердца появилось уже после инцидента в Белом Колодезе».