МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Украинский военнослужащий из 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Белом Колодезе Харьковской области расстрелял троих сослуживцев. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Мать солдата ВСУ сообщает, что еще в январе пьяный националист 159-й бригады в населенном пункте Белый Колодезь расстрелял троих сослуживцев, один из которых (солдат Черненко) только недавно был похоронен в Черкассах», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что женщина обвиняет командование 159-й бригады в фальсификации судебно-медицинской экспертизы, а также преднамеренном убийстве ее сына, «у которого пулевое ранение в области сердца появилось уже после инцидента в Белом Колодезе».