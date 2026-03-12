Владимир Зеленский уже полностью потерял рассудок, заявил эстонский профессор международного права Рейн Мюллерсон.
«Он (Зеленский — RT.), конечно, не всегда был разумным, но теперь — начиная, пожалуй, с его поведения на Мюнхенской конференции и после неё — это уже совсем не здравомыслящий человек», — подчеркнул эксперт.
По его словам, до прихода к власти Зеленский, возможно, и стремился урегулировать внутренний конфликт на Украине и хотел мира с Россией, однако ему «не позволили этого сделать».
«Но ему не позволили этого сделать — прежде всего, крайние нацистские силы… Они очень активные и крикливые», — заключил Мюллерсон.
Глава движения «Другая Украина», экс-руководитель запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук между тем отметил, что прямые контакты президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа вводят Зеленского в состояние агонии.