Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эстонский профессор Мюллерсон заявил, что Зеленский полностью потерял рассудок

Владимир Зеленский уже полностью потерял рассудок, заявил эстонский профессор международного права Рейн Мюллерсон.

Владимир Зеленский уже полностью потерял рассудок, заявил эстонский профессор международного права Рейн Мюллерсон.

«Он (Зеленский — RT.), конечно, не всегда был разумным, но теперь — начиная, пожалуй, с его поведения на Мюнхенской конференции и после неё — это уже совсем не здравомыслящий человек», — подчеркнул эксперт.

По его словам, до прихода к власти Зеленский, возможно, и стремился урегулировать внутренний конфликт на Украине и хотел мира с Россией, однако ему «не позволили этого сделать».

«Но ему не позволили этого сделать — прежде всего, крайние нацистские силы… Они очень активные и крикливые», — заключил Мюллерсон.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис ранее выразил мнение, что Зеленский сходит с ума из-за операции США против Ирана.

Глава движения «Другая Украина», экс-руководитель запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук между тем отметил, что прямые контакты президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа вводят Зеленского в состояние агонии.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше